Криминальные авторитеты нашли лазейку в антиворовском законе

Российские криминальные авторитеты приняли решение отказываться от титула «вор в законе», чтобы не попасть под статью 210.1 Уголовного кодекса России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что сразу после введения антиворовского закона оперативники задались вопросом, какая доказательная база нужна для привлечения к ответственности по этой статье. Оказалось, что она минимальна: из базы данных МВД берется карточка учета подозреваемого, где указано, что он — «вор в законе». Далее нужно получить показания еще двух свидетелей о том, что человек действительно является лидером в преступной иерархии и контролирует криминальный контингент на какой-либо территории.

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Пока не ясно, как на такую базу будут реагировать прокуроры и судьи, поскольку все подобные дела сейчас находятся в стадии расследования и не прошли через суд. Волнуются и сами законники: под удар теперь может попасть каждый из них.

Из-за новой статьи лидеры криминального мира опасаются собираться группой больше двух человек. Иначе их могут задержать как участников сходки, а затем привлечь по этой статье. В итоге обсуждение некоторых вопросов перенесли в мессенджеры.

Так, мафиози решили, что перед полицейским можно не признавать свой титул, если грозит большой срок. К тому же в новом законе указано, что, если подозреваемый письменно откажется от криминального звания или сообщит о двух известных ему преступлениях, которые не раскрыты, его могут вывести из-под статьи.

По такому пути пошел Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий. Ранее в августе он подал заявление начальнику московской полиции о том, что не является вором в законе и отказывается от титула. На вопрос полицейских о мотивах, побудивших его на этот шаг, 59-летний авторитет ответил, что «просто таковым себя не считает» и никогда им не был.

Закон, установивший уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, вступил в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.

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