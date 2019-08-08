Криминальному авторитету Сутулому вменили антиворовской закон

Подмосковные следователи возбудили дело по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии») в отношении ингушского криминального авторитета Ахмеда Евлоева (Сутулый). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным агентства, сейчас полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления других эпизодов противоправной деятельности 46-летнего Сутулого.

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В августе прошлого года Красногорский городской суд арестовал Евлоева по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. В ходе задержания у криминального авторитета изъяли 3,4 грамма героина.

Впоследствии было установлено, что с 1996 года Сутулый занял высшее положение в преступной иерархии — вор в законе. Как отмечает агентство «Москва», он занимался координацией действий организованных групп на территории Химкинского, Люберецкого, Красногорского районов Московской области и Москвы, а также на территории аэропорта Шереметьево. Кроме того, Евлоев создал и поддерживал связи между группами и другими криминальными авторитетами и участвовал в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.

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