Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России

Лидеру преступного мира России Захарию Калашову, известному в криминальных кругах как Шакро Молодой, предстоит решить вопрос с воровским титулом 45-летнего ингушского криминального авторитета Ахмеда Евлоева (Сутулый). Об этом во вторник, 11 сентября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Споры о том, следует ли считать Евлоева вором в законе, не утихают в преступном мире с начала нулевых. Этот вопрос стал вновь бурно обсуждаться после того, как авторитет был арестован по решению Красногорского городского суда в начале августа.

По данным ИА, на днях о ситуации вокруг Евлоева сообщили Захарию Калашову, который недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство. В ближайшее время он должен сообщить о своем решении через адвоката.

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3 августа Евлоев был задержан оперативниками в жилом комплексе «Эдем», расположенном в деревне Гаврилково Красногорского района Московской области. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 3,4 грамма героина, после чего авторитет был отправлен под арест.

22 января сообщалось, что Евлоева отпустили из московского СИЗО №4 «Медведь» по истечении предельного срока содержания под стражей. За год, который криминальный авторитет находился в изоляторе, следствию так и не удалось сформулировать обвинительное заключение и направить дело в суд.

По данным «Прайм Крайм», Евлоева задержали 18 января 2017 года с пакетиком спайса в количестве, соответствующем крупному размеру, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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