«Самый разыскиваемый» преступник ответил на законопроект о криминальных лидерах

Российский предприниматель Алимжан Тохтахунов, известный также под прозвищем Тайванчик, не понимает необходимости мер, предложенных в законопроекте о новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии», внесенном в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, понятия «криминальный авторитет» не существует, поэтому лишение свободы за то, что человека так назвали, нецелесообразно. «Если ты сделал преступление, то ты должен сидеть, если тебя поймали. А если к тебе придут и скажут, что ты преступный авторитет, и тебя сажают или придумывают статью, то это неправильно», — заявил Тохтахунов.

Также собеседник радиостанции поставил под сомнение сам факт наличия преступности, отметив, что «вся преступность в бизнесе». «Если раз в год происходит громкое преступление, связанное с преступниками, это сразу на корню ловится и сажается. Преступные времена уже прошли», — заметил он, добавив, что также не стоит судить за «собрания» представителей криминального мира.

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Ранее 14 февраля стало известно о том, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о новой статье УК РФ. Президент считает целесообразным лишать свободы на срок от 8 до 15 лет за лидерство в преступной иерархии. Кроме того, подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Путин также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного сообщества. В случае принятия законопроекта за это будут сажать на срок от 12 до 20 лет. Также документом предполагается ужесточение наказания по другим частям статьи 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Предприниматель Тохтахунов в российских и западных СМИ упоминается как один из крупнейших криминальных авторитетов России. В 2011 году Тайванчик вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников: он обвиняется правоохранительными органами в торговле наркотиками и оружием, а также в продаже краденых автомобилей.

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