Главного вора Азербайджана приготовились лишить титула

Воры в законе решили собрать в ближайшее время сходку, чтобы лишить воровского титула главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова, более известного как Гули. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Ura.ru.

По его словам, поводом для этого стало сотрудничество Салифова с Арманом Джумангельдиевым (Арманом Диким), которого подозревают в работе на спецслужбы Казахстана. «Он (Джумангельдиев — прим. «Ленты.ру») поднял руку на вора в законе Гурама Чихладзе», — рассказывает источник портала.

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Как отметил источник, среди других причин лишения титула — интрига в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Утверждается, что Гули распространил слухи, что Шакро Молодой дал согласие на убийство криминального авторитета Вадима Иваненко.

В августе 2019 года стало известно, что Салифов помог вернуть воровской титул Арману Джаниняну (Калужский), которого тот лишился 20 лет назад — в 1999 году. Джанинян, армянин по национальности, получил воровской титул в 1996 году по рекомендации вора в законе Маелса Мкртчяна (Кндо). У Джаниняна возник конфликт с авторитетом Майисом Карапетяном (Маисик Кироваканский), они должны были разрешить его на воровской сходке в 1999 году, но Джанинян туда не пришел.

2 сентября вор в законе Бадри Когуашвили, считающийся московским преемником лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), объявил Салифову войну за инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда на встрече с Гули был избит 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе.

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