Вор в законе Шошия и трое авторитетов попались полиции

В Вологодской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в причастности к высшей преступной иерархии. Об этом в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе УМВД по региону сообщили «Интерфаксу».

Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Четверо фигурантов находились в Вологде и в Череповце, а пятый уже отбывает наказание.

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Один из них, будучи вором в законе, с 1986 года до настоящего момента заставлял других преступников с более низким криминальным статусом подчиняться своим указаниям. По данным «Росбалта», им является Нодар Джинчвелашвили (Шошия), который ранее назначил троих задержанных «смотрящими» за территорией.

Как сообщает «Прайм Крайм», Шошия был неоднократно судим и принадлежит к кутаисскому воровскому клану. Его короновали в 24 года в местах лишения свободы на территории Грузии. Впервые он появился в Череповце в 1994 году, а свой последний срок отбывал в ИК-4 в Карелии. После освобождения московские воры в законе назначили его смотрящим за Вологодской областью.

4 сентября стало известно, что в Дагестане задержали воров в законе Зиявутдина Абдулхаликова (Зява) и Шамиля Магомедова (Смолянский). Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее. При обыске у них нашли оружие, большое количество сим-карт, а также крупную сумму денег в иностранной валюте и рублях.

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