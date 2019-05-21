Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Мигранты разочаровались в работе в России
Иран увеличил производство ядерного топлива в четыре раза
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
Мужчина нашел саблю XVII века возле потерпевшего крушение корабля
Главные события «Игры престолов» собрали в клип
США задумались о вторжении в Венесуэлу
Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией
Новости партнеров

Главному вору в законе России предрекли переезд в Турцию

Перейти в «Мою Ленту»
Тариэл Ониани

Вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах, как Таро, вероятно, не будет выдан Россией Испании и может обосноваться в Турции, где находятся основные представители его клана. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, 15 мая Промышленный районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей Ониани до 8 октября. Вор в законе был арестован по решению Соль-Илецкого суда в Оренбургской области 9 апреля — сразу после того, как он освободился из колонии.

Арест, как пояснила помощник председателя суда Линиза Шевчик, был связан с тем, что Ониани объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами. Они обвиняют вора в законе в отмывании на территории страны незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. Ему грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в 50 миллионов евро.

Между тем, как отмечает «Прайм Крайм», Россия крайне редко выдает Испании подозреваемых — тем более такого уровня как Ониани. По словам источника агентства, вероятность выдачи вора в законе испанской стороне ставят под большое сомнение даже силовики.

«В окружении самого Таро говорят, что его передадут Грузии, откуда он будет отпущен в третью страну. Местом его наиболее вероятного дальнейшего проживания называют Турцию, где сосредоточены основные представители его клана», — говорится в сообщении.

61-летний глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. В июле 2010-го Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. В 2018-м глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

СМИ ранее сообщали, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Едрит Мадрид: Испания теряет шансы получить Ониани
Испания попросила Россию о выдаче главного вора в законе
Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0219 мая

Мелкий Бесо

Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
10:16Сегодня

Глава ФСБ рассказал о террористах с химическим оружием и дронами

11:31Сегодня

Заместителя губернатора Ростовской области задержали из-за стадиона

19:2120 мая

Банду российских подростков осудили за серийные угоны и кражи

Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
11:02Сегодня

Осужден эксперт по делу о насмерть сбитом «пьяном» мальчике

10:09Сегодня

«Больных» россиян обманули на миллиард рублей

13:5920 мая

В доме топ-менеджера российской газовой компании произошло тройное убийство

Силовые структуры00:0217 мая

«Господи, прими блуд как фитнес!»

Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
15:1320 мая

Раскрыто убийство помощника московского прокурора

04:53Сегодня

В МВД раскрыли механизм конфискации машин у пьяных российских водителей

12:2620 мая

Российский пограничник хотел продать секреты ЦРУ и попался ФСБ

Россия
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Буду танкистом, как папа»
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
«Смесь некрофилии и совка»
В вытрезвителях били, вымогали деньги и кололи димедрол. Теперь их захотели возродить
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
В России упростили процедуру получения инвалидности
Нашедший секретные тюрьмы в Чечне правозащитник захотел на свободу
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
«Исламское государство» подловило сирийских военных
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Штурмовик морской пехоты разбился в США
Выступление постпреда России в Совбезе ООН прервали
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Министр обороны Украины назвал причину отставки
Президент Литвы побила рекорд по числу своих портретов в кабинетах
Украинских депутатов призвали к максимальной мобилизации против России
Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
Жители Абхазии объявили бессрочный протест и перекрыли дороги
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Миллионы россиян рискнули остаться без пенсии
США сжалились над Huawei
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
«Круче, чем в девяностые»
Как старые методы используются в новых корпоративных конфликтах
Эксперты назвали ситуацию в России неблагоприятной для нефтепереработки
Россия резко увеличила поставки нефти в США
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Глава ФСБ рассказал о террористах с химическим оружием и дронами
Главному вору в законе России предрекли переезд в Турцию
Банду российских подростков осудили за серийные угоны и кражи
«Больных» россиян обманули на миллиард рублей
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
На Плутоне нашли жидкий океан
Sony показала главное преимущество PlayStation 5
Названа причина смертоносных заболеваний печени
«Иван Грен» назвали «гонкой за вчерашним днем»
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Бразилец из сборной России заинтересовал европейский клуб
«Манчестер Юнайтед» приготовил рекордную сумму за преемника Роналду
Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Лауда умер
Определились все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Все материалы
Культура
Группа Bon Jovi «Американский рок-н-ролл в самом центре СССР»
Bon Jovi возвращаются в Москву спустя 30 лет и вспоминают развал Союза
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Лина Хиди отказалась сниматься в сценах «Игры престолов» с бывшим возлюбленным
Все материалы
Интернет и СМИ
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Травля из-за лишнего веса довела звезду реалити-шоу до отказа выходить из дома
Телеведущая пересказала финал «Игры престолов» в эфире и разочаровала коллег
Телеведущая рассказала об издевательствах и побоях от бывшего парня
Названы самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
Советские «крокодилы» ЗИЛ-133 обнаружили в продаже
Сергей Лазарев получит оружие за участие в «Евровидении»
Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Названы лучшие отели в аэропортах мира
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле
В очередном SSJ-100 обнаружили неисправность
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Мужчина бросил невесту перед свадьбой за «наплевательское» отношение к псу
Мужчина нашел полуторакилограммовый золотой самородок
Милое сообщение разлучило влюбленную пару
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Все материалы
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Умер Ники Лауда
«Яндекс.Авто» появится на двух миллионах автомобилей Renault, Nissan и Lada
Стало известно имя «народного» кроссовера Volkswagen для России
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Москвичи назвали самое страшное соседство
Кадыров подарил «всеобщему любимцу» квартиру в Грозном
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
В России подорожало жилье
Все материалы