Главному вору в законе России предрекли переезд в Турцию

Вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах, как Таро, вероятно, не будет выдан Россией Испании и может обосноваться в Турции, где находятся основные представители его клана. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, 15 мая Промышленный районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей Ониани до 8 октября. Вор в законе был арестован по решению Соль-Илецкого суда в Оренбургской области 9 апреля — сразу после того, как он освободился из колонии.

Арест, как пояснила помощник председателя суда Линиза Шевчик, был связан с тем, что Ониани объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами. Они обвиняют вора в законе в отмывании на территории страны незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. Ему грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в 50 миллионов евро.

Между тем, как отмечает «Прайм Крайм», Россия крайне редко выдает Испании подозреваемых — тем более такого уровня как Ониани. По словам источника агентства, вероятность выдачи вора в законе испанской стороне ставят под большое сомнение даже силовики.

«В окружении самого Таро говорят, что его передадут Грузии, откуда он будет отпущен в третью страну. Местом его наиболее вероятного дальнейшего проживания называют Турцию, где сосредоточены основные представители его клана», — говорится в сообщении.

61-летний глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. В июле 2010-го Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. В 2018-м глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

СМИ ранее сообщали, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1.

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