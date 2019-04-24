Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе

Криминальные авторитеты приостановили полномочия вора в законе Ахтама Якубова, которого сами же наделили воровским титулом две недели назад. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ИА «Прайм Крайм».

По данным агентства, Якубову, который согласился временно отказаться от воровского титула, пообещали вернуться к его вопросу и утвердить ранее принятое решение на первой же крупной сходке. Между тем в криминальном мире поступок авторитетов восприняли как признание их неправоты, поэтому им предстоит отстаивать уже собственную честь.

Ахтам Якубов получил воровской титул по инициативе представителей кутаисского клана 9 апреля — после того, как на свободу вышел его лидер, вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро. При этом, отмечается в сообщении, сам Ониани не имел к посвящению Якубова в воры в законе никакого отношения.

Инициаторами «коронации» Якубова стал 64-летний вор в законе Темури Немсицверидзе (Црипа) и лишенный воровского титула Теймураз Чурадзе (Алеко Шошия). Формальную роль руководителя сходки, на которой Якубов получил воровской титул, исполнил 58-летний вор в законе Давид Чхиквишвили (Дато Сургутский).

Как отмечает ИА, из 10 авторитетов, принимавших решение о наделении Якубова воровским титулом, репутация как минимум двоих в преступном мире считается сомнительной. При этом после «коронации» Якубова с последующим отзывом воровского титула пострадает репутация всех участников этого мероприятия.

Оно уже вызвало конфликт внутри самого кутаисского воровского клана: дело в том, что четыре видных его представителя даже не были приглашены на сходку, где был коронован Якубов. Это едва не привело к насилию в отношении Дато Сургутского. Когда ситуация вокруг Якубова начала накаляться, проигнорированные авторитеты не стали вмешиваться в ситуацию.

Новый вор в законе попытался обратиться за поддержкой к Надиру Салифову (Гули) — главному вору в законе Азербайджана, но тот даже не захотел встретиться с ним. Для того чтобы убедить авторитетов признать ошибку и лишить Якубова титула, к ним прибыл представитель Захария Калашова (Шакро Молодой) — осужденного лидера преступного мира России. В конечном итоге под давлением извне Ахтам Якубов лишился воровского титула.

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