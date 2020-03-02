На Украине задержали грузинских воров в законе

В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский). Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает национальная полиция Украины.

1 марта Шемазашвили задержали в Дарницком районе Киева. Во время обыска у него изъяли оружие, патроны, а также заготовки для подделки документов.

Материалы по теме «На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные» Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году Бешеный бык Вор в законе решил отомстить криминальному боссу Азербайджана. Он нанял 17 киллеров, но проиграл

С 2016 года вор в законе находился в международном розыске по линии Интерпола. Правоохранительные органы Испании подозревают его в создании преступной организации и заказном убийстве на территории Франции, его считают одним из «опекунов» воров в законе преступного мира Испании.

Последние несколько лет Шемазашвили избегал встречи с силовиками, меняя страны пребывания. Некоторое время он провел в Армении, используя фальшивый украинский паспорт. В 2016 году, как пишет агентство «Прайм Крайм», авторитет оказался в центре разборок армянских воров в законе и был лишен воровского титула.

На Украине Шемазашвили на протяжении года жил в частном доме, тщательно соблюдая конспирацию. По улице он всегда передвигался в сопровождении охранника. В настоящий момент вор в законе находится в одном из СИЗО Киева. В ближайшее время его ждет экстрадиция.

В этот же день в Черновицкой области полицейские задержали еще одного грузинского вора в законе, Кахабера Орагвелидзе, который попытался выехать из страны в обход контрольно-пропускного пункта. На него составили административный протокол за нарушение правил пребывания на территории страны. Решается вопрос об отправке его в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru