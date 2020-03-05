На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом, 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах, как Квежович. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ («Высшее положение в преступной иерархии»). Влияние на криминальный мир Бурятии, где он отбывал предпоследний срок за кражу, Чихладзе оказывает с 2006 года.

3 февраля сообщалось, что Чихладзе, разыскиваемый за поножовщину в турецком ресторане, задержан в Стамбуле. По данным СМИ, авторитет причастен к инциденту, в котором пострадал Мага Руставский, племянник главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова (Гули).

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