Криминальному миру России предрекли обострение клановой борьбы

После возбуждения уголовного дела в отношении азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного как Гули, и объявления его в международный розыск в российском криминальном мире обострится клановая борьба. Об этом в субботу, 2 ноября, заявил URA.RU специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров (Фима Жиганец).

«Когда закрывают одних авторитетов, это провоцирует обострение борьбы в преступном мире среди кланов, среди личностей криминального мира», — отметил собеседник издания.

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При этом, по его словам, даже если Гули арестуют, это едва ли нанесет ощутимый урон организованной преступности в России, так как его место быстро займут другие авторитеты. «Там очередь стоит», — пояснил Сидоров, добавив, что сейчас идет «прореживание воровских рядов».

Ранее сообщалось, что следователи возбудили в отношении Гули уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Также отмечалось, что он объявлен в международный розыск.

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