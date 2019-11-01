В России завели дело на главного авторитета Азербайджана

Следствие возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении скрывающегося за границей азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, Салифов, называемый «главным мафиози Азербайджана», использовал свое влияние и руководил криминалом в Москве, регионах России и за границей.

Сейчас Салифов скрывается в Катаре, куда сбежал из Турции из-за претензий со стороны других криминальных авторитетов.

Ранее сообщалось, что группа воров в законе из Азербайджана начала вытеснять главного криминального авторитета страны Надира Салифова с его объектов в России. Ему также поступили претензии и угрозы.

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