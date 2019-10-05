Главный вор Азербайджана сбежал от врагов

Главный криминальный авторитет Азербайджана Надир Салифов, более известный как Гули, сменил место жительство и переехал из Турции в Катар. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в криминальном мире.

По словам источников, Гули благодаря спецслужбам получил вид на жительство в Катаре и теперь будет находиться там под их охраной. Причиной внезапного переезда, как отмечается, могли стать вопросы, которые накопились у воровского сообщества к Салифову. В частности, в криминальных кругах недовольны тем, что он выставляет свою жизнь на показ в социальных сетях.

Криминальные авторитеты несколько недель подряд пытаются вызвать Салифова на «воровскую сходку», но тот избегает встречи, меняя номер телефона и место жительства.

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В сентябре сообщалось, что воры в законе решили собрать сходку, чтобы лишить Салифова воровского титула. Поводом для этого стало сотрудничество Салифова с Арманом Джумангельдиевым (Арманом Диким), которого подозревают в работе на спецслужбы Казахстана.

Ранее стало известно, что вор в законе Бадри Когуашвили, считающийся московским преемником лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), объявил Салифову войну за инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда на встрече с Гули был избит 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе.

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