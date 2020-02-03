Вора в законе Квежовича задержали за поножовщину в турецком ресторане

В Стамбуле задержан 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе, известный в криминальной среде как Квежович, разыскиваемый за поножовщину в турецком ресторане. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитет причастен к инциденту, в котором пострадал Мага Руставский, племянник главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова (Гули).

24 декабря 2019 года сообщалось о драке, произошедшей в одном из ресторанов Стамбула. Там с друзьями отдыхал Руставский, когда туда же пришел Квежович в сопровождении 15-20 человек. Он позвал Руставского и спросил, хочет ли тот стать вором в законе. Мага ответил утвердительно. Тогда Чихладзе поинтересовался у него, почему в таком случае тот не вмешался, когда его (Чихладзе) избили на первой встрече с Надиром Салифовым.

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Чихладзе отметил, что его — вора в законе — избил «фраер» (лицо, занимающее более низкое положение в преступной иерархии). На вопросы Чихладзе Мага Руставский ответил резко, после чего вор в законе набросился на него с кулаками. Завязалась потасовка, в ходе которой один из сторонников Чихладзе нанес Руставскому ножевое ранение.

Пострадавший был госпитализирован, но рана оказалась не опасной.

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