Вор в законе Леван Гальский попал в психбольницу из-за «живущего в голове друга»

Криминальный авторитет Леван Булискерия, известный в криминальных кругах как Леван Гальский, после отбытия срока в тюрьме Димитровграда (Ульяновская область) попал в психиатрическую больницу. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, 41-летний вор в законе стал инвалидом в связи с психиатрическим заболеванием: авторитету стало казаться, что у него в голове «живет друг». После приема препаратов, которые назначал врач, «друг уходил», но через какое-то время возвращался.

Леван Гальский принадлежит к воровской династии Булискерия. В 2012 году он был последним, кого короновал Аслан Усоян (Дед Хасан) — в то время лидер преступного мира России. Троюродный брат Левана Ираклий также является действующим вором в законе. В течение месяца Леван Булискерия будет находиться под наблюдением врачей и оперативников, после чего его депортируют из страны.

20 марта, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали авторитета Малхаза Дарчиева (Махо Тбилисский), который считается приближенным криминального короля Деда Хасана.

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