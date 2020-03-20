Сотрудники ФСБ задержали приближенного Деда Хасана

Сотрудники ФСБ задержали авторитета Малхаза Дарчиева по прозвищу Махо Тбилисский, который считается приближенным криминального короля Деда Хасана. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан. Его ожидает депортация из страны.

Дарчиев считается приближенным Деда Хасана, от которого он получил благословение от воров в законе на принятие в семью, но его коронация так и не состоялась, указывает издание «Прайм-Крайм». В 2012 году Дарчиева задержали в Серпухове с наркотиками. В СИЗО он был на положении вора, хотя фактически этого титула не имел.

Вор в законе Дед Хасан (Аслан Усоян) был убит в январе 2013 года в центре Москвы. Его влияние распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы. По некоторым данным, он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.

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