Держателя российского воровского общака отправили на зону

Держателя российского воровского общака Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах как Каха Гальский, отправили на зону. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».

По информации издания, 16 марта Кунцевский районный суд Москвы приговорил 44-летнего вора в законе к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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В ноябре 2019 года сообщалось, что в Кунцевском районном суде Москвы начался процесс по делу задержанного в 2018 году Кахи Гальского.

В отношении него рассматривалось дело о незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере — в декабре 2018 года кортеж криминального авторитета был остановлен сотрудниками полиции и ФСБ, у него изъяли пакет с восемью граммами кокаина.

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