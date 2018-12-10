Держатель российского воровского общака попал в одно СИЗО с главным вором страны

Держатель российского воровского «общака», 43-летний вор в законе Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как Каха Гальский, помещен в СИЗО «Пресня». Об этом в понедельник, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщила Виктория Гефтер, редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм».

«Вчера Каху Гальского перевезли в СИЗО "Пресня", где содержится Шакро Молодой [лидер преступного мира России Захарий Калашов]», — сказала Гефтер.

По данным МВД России, в отношении Парпалии возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Он был задержан сотрудниками Московского уголовного розыска при содействии ФСБ России.

При себе у криминального авторитета была обнаружена крупная доза кокаина. Его внешний вид, речь и поведение указывали на содержание запрещенного вещества в его крови.

По данным «Прайм Крайм», Парпалия, получивший воровской титул в 1999 году, сегодня входит в число наиболее влиятельных российских воров в законе. До сих пор он ни разу не привлекался к уголовной ответственности, хотя задерживался неоднократно. Это дало основания говорить о связях Парпалии с силовиками.

Преступную карьеру авторитет начал на рубеже 1980-х и 1990-х годов как рядовой вор-борсеточник. Стремительный рост влияния Парпалии начался со знакомства с Захарием Калашовым после возвращения последнего в Россию из Испании в 2014 году.

Парпалия сумел настолько прочно войти в доверие к Калашову, что после ареста Шакро Молодого в июле 2016 года принял в свое ведение всероссийский воровской «общак».

@112 / Telegram

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