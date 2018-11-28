Новый вор в законе появился впервые за четыре года

В криминальном мире впервые за четыре года появился новый вор в законе; посвящение («коронация») криминального авторитета состоялось на Кипре. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, вором в законе был признан криминальный авторитет Сосо из города Гори (Грузия). О нем известно немного: ему больше 40 лет и последние 15 лет он жил в Европе — во Франции и в Италии. Некоторое время в Милане Сосо отвечал за воровской «общак», но позже отошел от дел из-за конфликтов с другими авторитетами.

Негласный запрет на «коронации» новых воров в законе в 2014 году ввел вернувшийся из Испании лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой). По мнению вора в законе, такое ограничение должно было обеспечить мир между враждующими воровскими кланами.

Запрет Калашова не рискнул нарушить даже главный вор Азербайджана Надир Салифов (Гули), известный крайне агрессивной политикой в криминальном мире. Как отмечает ИА, после коронации Сосо этому примеру могут последовать и другие воровские кланы, в каждом из которых есть свои кандидаты в воры в законе, ожидающие своей очереди.

В то же время, у инициатора «коронации» Сосо — 62-летнего тбилисского вора в законе Важи Биганишвили (Важа Тбилисский) — уже появился серьезный противник, негласный преемник Калашова и держатель всероссийского воровского общака Кахабер Парпалия (Каха Гальский). Вероятно, в ближайшее время между ними не исключен открытый конфликт.

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