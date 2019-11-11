Держателю российского воровского общака пригрозили новыми обвинениями

В Кунцевском районном суде Москвы начался процесс по делу задержанного в 2018 году Кахабери Парпалии, также известного как Каха Гальский. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в отношении Парпалии рассматривается дело о незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере — в декабре 2018 года кортеж криминального авторитета был остановлен сотрудниками полиции и ФСБ, у Парпалии изъяли пакет с восемью граммами кокаина.

Адвокат подсудимого Ярослав Пакулин заявляет, что его клиент уже год содержится в одиночной камере без телевизора и холодильника в столичном следственном изоляторе (СИЗО) «Печатники». Юрист подчеркнул, что на срезах ногтей и материале брюк Парпалии следов кокаина найдено не было. Кроме того, ранее его клиент не привлекался к уголовной ответственности.

Пакулин добавил, что у правоохранителей появились претензии к Парпалии только весной прошлого года. Тогда сочинская полиция начала выяснять обстоятельства получения его клиентом российского гражданства и собрала материалы, по которым суд принял решение о лишении Парпалии паспорта в России. Но вердикт суда был обжалован, процесс длится до сих пор.

Материалы по теме Лицо под граммом Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?

Пакулин добавил, что его подсудимому грозят новые обвинения. В частности, идет проверка его участия в нападении на приезжего из Чечни Адлана Хуциева в центре Москвы в 2007 году — мужчину жестоко избили, он скончался в больнице от полученных травм. Тогда нападавших установить не удалось.

Но сейчас в Москву этапировали 45-летнего Зазу Матуа — земляка Парпалии. По словам его адвоката Джемала Гвагвалии, Матуа силой и угрозами изнасилования заставили подписать показания о том, что он напал на Хуциева по заказу Парпалии.

Адвокаты Парпалии считают, что Матуа избили, чтобы предъявить их клиенту обвинения в избиении со смертельным исходом и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее сообщалось, что после задержания держатель российского воровского «общака», вор в законе Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как Каха Гальский, был помещен в СИЗО «Пресня». Там же находился и лидер преступного мира России Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru