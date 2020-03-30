В Москве задержали тонированную Lada «отдела по борьбе с коронавирусом»

В Москве задержали тонированную Lada с надписью на кузове «отдел по борьбе с коронавирусом». Об этом в понедельник, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, необычную машину выявили при мониторинге интернета. Светопропускаемость стекол явно не соответствовала требованиям ГИБДД. Полицейские установили местонахождение Lada и вскоре остановили ее на Есенинском бульваре.
25-летний водитель предъявил водительские права, которые числились как утраченные. Полицейские при понятых изъяли документ. После проведенной проверки в отношении водителя было составлено семь административных актов. Наклейки и маркировки несуществующего отдела он удалил собственноручно сразу после задержания.
17 марта сообщалось, что пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения