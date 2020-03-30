В Москве задержали тонированную Lada «отдела по борьбе с коронавирусом»

В Москве задержали тонированную Lada с надписью на кузове «отдел по борьбе с коронавирусом». Об этом в понедельник, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, необычную машину выявили при мониторинге интернета. Светопропускаемость стекол явно не соответствовала требованиям ГИБДД. Полицейские установили местонахождение Lada и вскоре остановили ее на Есенинском бульваре.

25-летний водитель предъявил водительские права, которые числились как утраченные. Полицейские при понятых изъяли документ. После проведенной проверки в отношении водителя было составлено семь административных актов. Наклейки и маркировки несуществующего отдела он удалил собственноручно сразу после задержания.

17 марта сообщалось, что пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.

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