Мошенники начали продавать фейковые лекарства от коронавируса

В США на федеральном уровне начали борьбу с мошеннической рекламой, продвигающей продажи средств от коронавируса с недоказанной эффективностью. Об этом пишет Axios. Издание также предупреждает, что мошенники, вероятно, и дальше будут заниматься такими практиками.

Эпидемии часто создают плодородную почву для мошенников, которые спекулируют на страхах общественности и продвигают неэффективные и фейковые лекарства. Таким образом мошенники решили действовать и в случае с COVID-19. В Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission) и в администрации по контролю за едой и лекарствами (The Food and Drug Administration) американцев уже предупредили о семи товарах, которые продвигают мошенники.

По информации Axios, вакцины от коронавируса, получившей одобрение, пока еще нет; обществу необходимо 12-18 месяцев, чтобы определить эффективность любой вакцины или противовирусного медикамента. На данном этапе такие производители, как Gilead, Regeneron и Takeda, проводят клинические тестирования.

Ранее мошенники продвигали недейственные лекарства от вирусов Зика, Эбола и SARS — их можно было приобрести онлайн, пишет издание. Например, чтобы вылечить лихорадку Эбола, мошенники предлагали приобрести вакцину, в описании которой говорилось, что в ней содержится змеиный яд, витамин C, коллоидное серебро и травы.

По последним данным, пневмонией COVID-19 заболели более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более 4 тысяч погибли, еще 64 тысячи вылечились. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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