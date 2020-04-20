Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге

В Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились более 55 курсантов. Информацию о вспышке коронавируса в учебном заведении подтвердило Минобороны, передает «Интерфакс» в понедельник, 20 апреля.

В военном ведомстве не назвали точное число заразившихся, но уточнили, что коронавирус обнаружен у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий и еще 55 студентов других факультетов. «Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается», — сообщили в военном ведомстве.

Всех заразившихся изолировали в стационары инфекционного отделения академии. Их контакты также находятся в карантине под наблюдением медиков. Меры профилактики распространения инфекций в учреждении усилили, проводится дезинфекция помещений.

О вспышке коронавируса в петербургской академии стало известно ранее, 20 апреля. Сообщалось, что в спортивном зале учебного заведения разбили госпиталь для зараженных, поскольку их становится слишком много. «Сейчас потенциально опасным "инфекционным" курсантам доставляется еда в блоки проживания», — сказали родственники учащихся.

В начале апреля также появилась информация о массовых заражениях в петербургском институте ФСБ. В ходе проверки выяснилось, что данная информация не соответствует действительности, — в вузе не оказалось ни одного заболевшего.

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