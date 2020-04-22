Россия
 
Эксклюзивное интервью с Германом Грефом
Последние новости
Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам
Выступавший против режима изоляции мужчина заразился коронавирусом и умер
Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Инспектора ГИБДД уволили за взятку роллами «Филадельфия»
В Минздраве заявили о контролируемой ситуации с коронавирусом в России
Москвичка с симптомами ОРВИ пришла на диагностику и скончалась
На Украине продлили карантин
Минздрав России выступил за продление ограничительных мер на майские праздники
Подсчитано число выявленных в Москве машин без пропусков 
Насекомое ворвалось в студию российского канала и прервало эфир
Новости партнеров

Армия расширит борьбу с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Военные специалисты в ударных темпах строят 16 инфекционных центров в России. Армией уже подготовлены 4,9 тысячи койко-мест для приема больных коронавирусом, а к 15 мая будут готовы 7,5 тысячи оборудованных мест и 5 200 военных медиков для их обслуживания. Более того, при необходимости будут сформированы 6 инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест. Так описывают «Аргументы и факты» расширение масштабов «военного присутствия» на антивирусном фронте. 22 апреля 2020 года министр обороны Сергей Шойгу должен представить президенту России комплекс мер со стороны Вооруженных сил по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает издание.

В России дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции, еще подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования и развернуты 4 полевые лаборатории, способные выявлять наличие заразы, приводит издание слова министра обороны страны Сергея Шойгу.

Во многих регионах жители уже не первый день видят работу военнослужащих войск РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) по дезинфекции транспорта и объектов инфраструктуры, подчеркивает издание. Новейшая техника уже позволила сократить процедуру обработки транспорта с 2 минут до 30 секунд, что важно и для безопасности граждан, и для пропускной способности автотрасс. По словам Сергея Шойгу, в войсках имеется более 3,5 тысячи единиц специальной техники и 10 120 человек личного состава для этих задач.

В главный очаг пандемии — в Москву — Министерством обороны уже переданы 20 реанимационных бригад (из 65 врачебно-сестринских бригад, специально сформированных военными). Готова и система военных госпиталей, в ней уже предусматривается прием гражданского населения. Также Министерство обороны России подготовило правила, согласно которым гражданские лица смогут получить медицинскую помощь в воинских частях.

Одним из самых известных военных медучреждений является 3-й Центральный военно-клинический госпиталь (3 ЦВКГ) имени академика Вишневского в Красногорске. Это самый «молодой» госпиталь среди военно-медицинских учреждений Минобороны, но при этом он является самым большим в нашей стране медицинским объединением и одним из наиболее технически и технологически продвинутых в лечебном деле. Ежегодно в условиях стационара получают помощь более 60 тысяч человек.

Именно сюда отправляют сегодня многих больных с COVID-19. Так, по сообщениями СМИ, сейчас там проходит лечение артистка Надежда Бабкина. В военный госпиталь она была переведена из частной клиники. Оснащение госпиталя на самом высоком уровне, здесь применяются уникальные новые разработки.

«Специалисты госпиталя имени Вишневского создали совместно с учёными МГТУ имени Баумана инновационный прибор «Плазменный поток». Этот уникальный аппарат уже доказал высокую эффективность, — рассказал начальник 3ЦВКГ, доктор медицинских наук генерал Александр Есипов. — раненные в бою солдаты, которых лечат с помощью этого прибора, в полтора-два раза быстрее выздоравливали и становились в строй. «Плазменный поток» можно использовать в послеоперационный и реабилитационный периоды. Диапазон применения этого аппарата чрезвычайно широк».

В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии организована учеба и переподготовка медицинского персонала, которому предстоит работать в новых лечебных центрах. «На сегодняшний день наши специалисты проходят дополнительное обучение в Военно-медицинской академии, там у нас открыт самый современный медицинский центр, мы открыли суперсовременную клинику несколько лет назад, которая подготовит наших специалистов по всей России», — сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов. Это прямо касается всех граждан страны. Как сообщил начальник 422-го военного госпиталя в Нижнем Новгороде Олег Тутаев, «госпиталь и строился с той целью, чтобы не только оказывать помощь военнослужащим, но и помощь гражданским людям, которые проживают на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области».

Еще одна важнейшая задача — не допустить вирус в саму армию, пишут «Аргументы и факты». Все военные регулярно проходят осмотр, сделаны тысячи тестов непосредственно на коронавирус. Проверку в том числе прошел глава ведомства Сергей Шойгу. Все анализы дали отрицательный результат.

Несмотря на пандемию в мире, Министерство обороны приняло решение не переносить военный призыв в армию. Опять же на военных медиков возложены обязанности дополнительных исследований. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников будут проверять на коронавирус и изолировать как минимум на две недели по прибытии в свою часть.

«Мы развиваем сеть медицинских учреждений, восстановили полноценную систему подготовки военно-медицинских кадров, которая находилась в упадке, возродили флагманы военной медицины. То есть мы перезапустили этот процесс, благодаря чему уже сейчас наблюдаем результаты», — так обрисовал нынешнее состоянии военной медицины первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, который возглавляет оперативный штаб Министерства обороны по координации борьбы с инфекцией. За последние 7 лет общая заболеваемость в армии снизилась на 25 процентов. В 2019 году охват военнослужащих углубленным медицинским обследованием составил 99 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин продлил сроки действия истекающих паспортов и водительских прав
Путин объявил о переносе парада Победы
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Другие материалы рубрики
Россия00:0219 апреля

«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»

Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
14:11Сегодня

В Минздраве заявили о контролируемой ситуации с коронавирусом в России

14:10Сегодня

Москвичка с симптомами ОРВИ пришла на диагностику и скончалась

14:03Сегодня

Минздрав России выступил за продление ограничительных мер на майские праздники

Россия02:2621 апреля

«Пока жив…»

Восьмимесячного Дениса спасет внутривенное питание. Ему нужна ваша помощь
13:58Сегодня

Подсчитано число выявленных в Москве машин без пропусков 

13:44Сегодня

Российские депутаты вступили в неравную схватку с охраной из-за Ленина

13:35Сегодня

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Россия00:0120 апреля

«Не один месяц придется крышу на место ставить»

Что происходит в больницах для пациентов с коронавирусом — дневник врача
13:28Сегодня

В Госдуме высказались против заочного голосования по поправкам к Конституции

13:10Сегодня

Разговоры о выходе России на плато по коронавирусу назвали преждевременными

12:57Сегодня

Кремль высказался на тему искусственного происхождения коронавируса

Россия
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
В Госдуме высказались против заочного голосования по поправкам к Конституции
Разговоры о выходе России на плато по коронавирусу назвали преждевременными
Кремль высказался на тему искусственного происхождения коронавируса
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Все материалы
Мир
Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса
Карантин напомнил китайским старикам о жизни при диктаторе Мао
Ким Чен ЫнКим Чен Ын серьезно болен. Ему готовят преемника
Северную Корею может возглавить его сестра. Что об этом известно?
У Сирии заметили отсутствие стремления к победе в войне
«Весь ужас происходящего встает перед глазами»
Испанские старики оказались в изоляции из-за коронавируса. Многие рискуют не дождаться помощи
В ВОЗ рассказали о следующих стадиях пандемии коронавируса
Скрытые симптомы
Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
Все материалы
Бывший СССР
Идущий на шестой срок Лукашенко пообещал честные выборы
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
Умер заподозренный в России в реабилитации нацизма латышский легионер СС
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
Лукашенко уверовал в безошибочность Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Все материалы
Экономика
Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам
Мексиканский разлив
Со времен «американского Чернобыля» прошло 10 лет. Катастрофа может повториться
В Кремле отказались реагировать на обвал нефти
«В этот кризис у нас есть уникальный шанс измениться»
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Центробанк потратил рекордно много на спасение рубля
Доигрались
Россияне готовы платить первым встречным. На них наживаются даже сборщики пожертвований
Цена российской нефти опустилась ниже 10 долларов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала задержание готовившего бойню в учебном заведении россиянина
«Мы не хотим отбирать у людей последнее»
Борьба с коронавирусом глазами российских полицейских: скандалы, штрафы и истерики
Российским полицейским захотели разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ предотвратила вооруженное нападение россиянина на учебное заведение
Василий Христофоров«Все московские воры связаны с ментами»
Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
Россиянина сожгли заживо в подъезде жилого дома
Все материалы
Наука и техника
Назван самый популярный iPhone
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Названа причина развития тяжелой формы коронавируса
«Последствия трудно предсказать»
 
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Коронавирус назвали странным
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус
Кэти Ледеки«Ты должен быть классным мошенником»
Видео из ванной и анализы почтой: как в США спортсменов тестируют на допинг в эпоху коронавируса
Российский вратарь НХЛ объяснил дикость первых лет жизни в США
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Семен БойченкоКрасный кит
Советского пловца знал весь мир и уважал сам Сталин. За что чемпиона отправили в лагеря?
В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь
Все материалы
Культура
Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за 13-летних фанаток
Эпоха вырождения
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Умер актер сериалов «Санта-Барбара» и «Рыцарь дорог»
Программа — максимум
Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом здоровье
«Если дотянем до утра, будем жить вечно»
Хроника ночи чернобыльской катастрофы глазами первых свидетелей
Режиссер сериала «Карпов» умер из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Секс-символ советского кино обвинила журналистов в краже
Герой российского «Холостяка» рассказал о сексе на проекте
Данные сотен миллионов пользователей популярной соцсети утекли в сеть
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе сделал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
В Минкомсвязи предрекли сокращение количества СМИ
«Шок — это по-нашему»
 
Все материалы
Ценности
Фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви поразило поклонников
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Втулке от туалетной бумаги нашли новое применение на карантине
Мать школьника осудили в сети за неподобающее родительскому собранию платье
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Медики посоветовали похудеть для снижения рисков заражения коронавирусом
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Все материалы
Путешествия
Появилось видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
Раскрыт секрет использования скотча для повреждений на самолетах
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Раскрыты главные заблуждения иностранцев по поводу России
Все материалы
Из жизни
Семья 20 лет играла в лотерею с одними числами и сорвала джекпот
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Зараженная коронавирусом пациентка рассказала о смертях соседей по палате
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Силиконовая грудь спасла женщину от пули
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Пациенты с коронавирусом потемнели из-за побочных эффектов лечения
Все материалы
УАЗ выпустил партию реанимобилей
Большой тест: Mercedes-Benz GLE, BMW X5 или Range Rover Sport?
Танцы на вулкане: выбираем премиальный кроссовер
Две модели Land Rover стали заряжаемыми гибридами
Машины Кубы: от Lada Vesta до Chevrolet Bel Air
Карспоттинг в Гаване: отечественные и другие автомобили, которые приедут за вами в аэропорт
Появились подробности об электрическом Opel Mokka
Семь перезапусков легендарных машин
Самые необычные «ребуты»: современные воплощения классики
Кабриолет Lada 4x4 продают за миллион рублей
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Партнерский материал
Дорогое удовольствие
Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
На Алтае восстановят 750 гектаров леса
Медучреждения Карелии получат десятки единиц современного оборудования
Все материалы