Армия расширит борьбу с коронавирусом

Военные специалисты в ударных темпах строят 16 инфекционных центров в России. Армией уже подготовлены 4,9 тысячи койко-мест для приема больных коронавирусом, а к 15 мая будут готовы 7,5 тысячи оборудованных мест и 5 200 военных медиков для их обслуживания. Более того, при необходимости будут сформированы 6 инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест. Так описывают «Аргументы и факты» расширение масштабов «военного присутствия» на антивирусном фронте. 22 апреля 2020 года министр обороны Сергей Шойгу должен представить президенту России комплекс мер со стороны Вооруженных сил по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает издание.

В России дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции, еще подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования и развернуты 4 полевые лаборатории, способные выявлять наличие заразы, приводит издание слова министра обороны страны Сергея Шойгу.

Во многих регионах жители уже не первый день видят работу военнослужащих войск РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) по дезинфекции транспорта и объектов инфраструктуры, подчеркивает издание. Новейшая техника уже позволила сократить процедуру обработки транспорта с 2 минут до 30 секунд, что важно и для безопасности граждан, и для пропускной способности автотрасс. По словам Сергея Шойгу, в войсках имеется более 3,5 тысячи единиц специальной техники и 10 120 человек личного состава для этих задач.

В главный очаг пандемии — в Москву — Министерством обороны уже переданы 20 реанимационных бригад (из 65 врачебно-сестринских бригад, специально сформированных военными). Готова и система военных госпиталей, в ней уже предусматривается прием гражданского населения. Также Министерство обороны России подготовило правила, согласно которым гражданские лица смогут получить медицинскую помощь в воинских частях.

Одним из самых известных военных медучреждений является 3-й Центральный военно-клинический госпиталь (3 ЦВКГ) имени академика Вишневского в Красногорске. Это самый «молодой» госпиталь среди военно-медицинских учреждений Минобороны, но при этом он является самым большим в нашей стране медицинским объединением и одним из наиболее технически и технологически продвинутых в лечебном деле. Ежегодно в условиях стационара получают помощь более 60 тысяч человек.

Именно сюда отправляют сегодня многих больных с COVID-19. Так, по сообщениями СМИ, сейчас там проходит лечение артистка Надежда Бабкина. В военный госпиталь она была переведена из частной клиники. Оснащение госпиталя на самом высоком уровне, здесь применяются уникальные новые разработки.

«Специалисты госпиталя имени Вишневского создали совместно с учёными МГТУ имени Баумана инновационный прибор «Плазменный поток». Этот уникальный аппарат уже доказал высокую эффективность, — рассказал начальник 3ЦВКГ, доктор медицинских наук генерал Александр Есипов. — раненные в бою солдаты, которых лечат с помощью этого прибора, в полтора-два раза быстрее выздоравливали и становились в строй. «Плазменный поток» можно использовать в послеоперационный и реабилитационный периоды. Диапазон применения этого аппарата чрезвычайно широк».

В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии организована учеба и переподготовка медицинского персонала, которому предстоит работать в новых лечебных центрах. «На сегодняшний день наши специалисты проходят дополнительное обучение в Военно-медицинской академии, там у нас открыт самый современный медицинский центр, мы открыли суперсовременную клинику несколько лет назад, которая подготовит наших специалистов по всей России», — сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов. Это прямо касается всех граждан страны. Как сообщил начальник 422-го военного госпиталя в Нижнем Новгороде Олег Тутаев, «госпиталь и строился с той целью, чтобы не только оказывать помощь военнослужащим, но и помощь гражданским людям, которые проживают на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области».

Еще одна важнейшая задача — не допустить вирус в саму армию, пишут «Аргументы и факты». Все военные регулярно проходят осмотр, сделаны тысячи тестов непосредственно на коронавирус. Проверку в том числе прошел глава ведомства Сергей Шойгу. Все анализы дали отрицательный результат.

Несмотря на пандемию в мире, Министерство обороны приняло решение не переносить военный призыв в армию. Опять же на военных медиков возложены обязанности дополнительных исследований. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников будут проверять на коронавирус и изолировать как минимум на две недели по прибытии в свою часть.

«Мы развиваем сеть медицинских учреждений, восстановили полноценную систему подготовки военно-медицинских кадров, которая находилась в упадке, возродили флагманы военной медицины. То есть мы перезапустили этот процесс, благодаря чему уже сейчас наблюдаем результаты», — так обрисовал нынешнее состоянии военной медицины первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, который возглавляет оперативный штаб Министерства обороны по координации борьбы с инфекцией. За последние 7 лет общая заболеваемость в армии снизилась на 25 процентов. В 2019 году охват военнослужащих углубленным медицинским обследованием составил 99 процентов.