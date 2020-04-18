Президент России Владимир Путин продлил сроки действия истекающих паспортов и водительских прав, сообщает пресс-служба Кремля.

Указом главы государства признаются действительными на территории России гражданские паспорта и водительские удостоверения, чьи сроки действия истекают в период с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно. Также Путин постановил, что для российских граждан, которым в данный период исполнилось 14 лет, но они не получили паспорта, основным удостоверением личности является свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Кроме того, президент поручил МВД определить порядок и сроки замены вышеуказанных документов.

Ранее 18 апреля сообщалось, что Путин дал Минобороны поручение проработать возможность привлечения Вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса. Министру обороны Сергею Шойгу поручено до 22 апреля представить соответствующие предложения.

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