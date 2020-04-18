Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: 4785 инфицированных выявили в 79 регионах. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает РИА Новости.
Согласно данным карты оперативного штаба по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции, большинство зараженных коронавирусом находятся в Москве — 2649 человек; в Московской области — 428.
В Санкт-Петербурге зарегистрировали 139 новых пациентов с COVID-19. На четвертом месте расположилась Республика Мордовия — 62 зараженных коронавирусом. На пятом — Чеченская Республика, в которой зафиксировано 60 новых случаев инфицирования. В Нижегородской области COVID-19 подтвердился у 59 жителей, в Тверской области — у 49 человек. Во всех остальных регионах страны насчитывается менее 45 случаев заражения коронавирусом.
По всей стране, согласно данным на утро 18 апреля, новым вирусом заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения