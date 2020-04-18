Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: 4785 инфицированных выявили в 79 регионах. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно данным карты оперативного штаба по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции, большинство зараженных коронавирусом находятся в Москве — 2649 человек; в Московской области — 428.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 139 новых пациентов с COVID-19. На четвертом месте расположилась Республика Мордовия — 62 зараженных коронавирусом. На пятом — Чеченская Республика, в которой зафиксировано 60 новых случаев инфицирования. В Нижегородской области COVID-19 подтвердился у 59 жителей, в Тверской области — у 49 человек. Во всех остальных регионах страны насчитывается менее 45 случаев заражения коронавирусом.

По всей стране, согласно данным на утро 18 апреля, новым вирусом заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

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