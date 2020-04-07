Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью

Сербия поблагодарила Россию за отправленные ранее 11 самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».
В частности, министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за своевременную помощь. «Те люди, которые прибыли в Сербию, <...> действительно настоящие специалисты. Прилежные, трудолюбивые, грамотные», — сказал глава сербского военного ведомства. Также Вулин передал привет и благодарность президенту России Владимиру Путину.
4 апреля сообщалось, что Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел из аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля. В Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.
2 апреля Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь республике.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,3 миллиона случаев заражения, умерли более 74 тысяч человек, более 277 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения