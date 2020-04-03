Россия отправит в Сербию 11 самолетов с гуманитарной помощью

Россия отправит в Сербию 11 военных самолетов с гуманитарной помощью против коронавируса и вирусологами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Известно, что первый самолет Ил-76 уже вылетел из России.
2 апреля стало известно, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.
Ранее Сербия ввела комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Вучич объяснил введение таких строгих мер необходимостью обеспечить полную дисциплину в стране. Вскоре после этого он отменил запланированное обращение к нации из-за плохого самочувствия.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксировано 1060 случаев коронавируса. В России по состоянию на 2 апреля зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения