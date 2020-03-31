Президент Сербии отменил обращение к нации из-за плохого самочувствия

Президент Сербии Александр Вучич отменил обращение к нации о поддержке экономики во время эпидемии коронавируса из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов страны Синиша Мали.
Отмечается, что 29 марта сербский лидер анонсировал свое выступление, однако 31 марта стало известно, что экономический пакет мер объявит министр финансов. Он также рассказал о недомогании Вучича. При этом объявлено о выступлении президента в течение следующих двух дней.
Ранее Сербия ввела комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Вучич объяснил введение таких строгих мер необходимостью обеспечить полную дисциплину в стране.
Всего в мире выявлено свыше 823 тысячи инфицированных коронавирусом; 41 тысяча человек погибли, 174 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения