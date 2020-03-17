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Сербия введет комендантский час

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Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Costas Baltas / Reuters

Сербия введет комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

В частности, власти запретили выходить на улицу всем людям старше 65 лет. Ограничение вступает в силу с 10:00 по местному времени 18 марта. С 20:00 до 05:00 по местному времени перемещения будут запрещены для всех.

Вучич объяснил введение таких строгих мер необходимостью обеспечить полную дисциплину в стране. «Мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни», — пояснил он.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 195,8 тысяч человек, более 7,8 тысяч умерли, а 80,8 тысяч вылечились. В Сербии на данный момент зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом.

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