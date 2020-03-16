Франция ограничила поездки по стране

Франция вводит ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА Новости.

Лидер Франции также сообщил о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны. По словам Макрона, соответствующие ограничения будут действовать как минимум один месяц со вторника, 17 марта.

Из-за коронавируса в стране временно останавливается осуществление реформ, в том числе и пенсионной.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране из-за коронавируса закроются кафе, ночные клубы и кинотеатры. При этом он пообещал, что аптеки, продовольственные магазины, заправочные станции и банки продолжат работать. Также в обычном режиме продолжат функционировать общественный транспорт и госструктуры. Ограничения вступили в силу 15 марта.

По данным на 16 марта, во Франции зафиксировано более 6,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 148 человек.

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