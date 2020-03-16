Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Об этом сообщил вице-премьер Милутин Симович, передает ТАСС.

Также власти ввели обязательную самоизоляцию для всех въезжающих в Черногорию. Кроме того, было принято решение закрыть все отели и рестораны в стране. В магазинах вводится ограничение на число покупателей

12 марта Черногорию назвали последней страной в Европе, где не отмечено случаев инфицирования новым коронавирусом.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли более 6 тысячи человек, 75,6 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 146 странах.

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