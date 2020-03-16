Президент Сербии заявил об отсутствии европейской солидарности

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии европейской солидарности из-за запрета на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич сообщил, что написал председателю КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой о помощи и назвал его «братом». Сербия попросила КНР помочь с медикаментами и заказала пять миллионов защитных масок.

«Когда им [ЕС] нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают», — сказал Вучич и пообещал найти способ, чтобы «отблагодарить» страны Евросоюза.

Глава Сербии добавил, что международная или европейская солидарность — это «сказки на бумаге».

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 75,6 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. В Сербии зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом. Жертв нет.

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