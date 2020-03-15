В Сербии объявили режим ЧС

Президент Сербии Александар Вучич объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте телеканала РТС.

Вучич заявил, что решение о введении режима ЧС вступает в силу с момента оглашения. В стране будут закрыты детские сады, школы, высшие учебные заведения, кафе и рестораны, спортивные и концертные залы. Школьную программу покажут по телевидению. Также сербский лидер призвал лиц старше 65 лет не выходить из дома. С 16 марта армия Сербии будет охранять медицинские учреждения, а полиция — следить за соблюдением карантина.

«Cербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить», — сказал он.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом. Жертв нет.

Ранее 15 марта сообщалось, что с понедельника режим ЧС будет введен в Казахстане. Он продлится до 15 апреля. На данный момент на территории Казахстана зафиксировано восемь случаев заражения.

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