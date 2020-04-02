Россия поможет еще одной стране в борьбе с коронавирусом

Россия окажет гуманитарную помощь в связи с коронавирусом еще одной стране — Сербии. Такое решение принял президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщается на сайте Кремля в четверг, 2 апреля.

Разговор был инициирован сербской стороной. Лидеры стран обсудили те меры, которые уже принимаются для борьбы с коронавирусом, а также обсудили возможности практического сотрудничества в этом направлении. По итогам разговора было условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии, включая направление специалистов, говорится в сообщении. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.

Ранее Сербия ввела комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Вучич объяснил введение таких строгих мер необходимостью обеспечить полную дисциплину в стране. Вскоре после этого он отменил запланированное обращение к нации из-за плохого самочувствия.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксировано 1060 случаев коронавируса. В России по состоянию на 2 апреля зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев заражения.

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