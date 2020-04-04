Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел из аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
В настоящее время на сербском аэродроме Батайница, расположенном в 20 километрах от Белграда, приземлись 7 российских самолетов. Они доставят в республику 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.
2 апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксирован 1476 случай коронавируса, из них 39 человек скончались. В России по состоянию на 4 апреля зарегистрировано более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения