Сербские военные примут участие в Параде Победы в Москве

Сербские военные примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил во время встречи с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным о героических усилиях предков, которые обеспечили общую победу над нацистами. «Ждем 9 мая в Москве президента [Сербии Александра] Вучича, вас и сербских военнослужащих для участия в параде на Красной площади», — сказал Шойгу. Вулин отметил, что в параде примут участие 75 сербских военных.

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Шойгу 17 февраля прибыл с визитом в Сербию. По информации РИА Новости, на это же время запланировано начало поставок в Сербию российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия ЗРПК «Панцирь-С».

Свое намерение приехать в российскую столицу на торжественные мероприятия 9 мая 2020 года подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, а также Чехии. Приглашения также получили президенты Турции и США.

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