Названа дата отправки российских систем ПВО в Сербию

Названа дата отправки российских комплексов ПВО «Панцирь-С1» в Сербию. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, поставка начнется в конце февраля.
Собеседник агентства сообщил, что эта дата соответствует условиям контракта, заключенного в прошлом году. По нему Белград получит одну батарею из шести ЗРПК «Панцирей-С1». О том, что страны заключили такую сделку, стало известно 17 октября 2019 года.
В том же месяце сербский президент Александар Вучич посетил учения «Славянский щит — 2019» и посетовал на то, что его страна не может себе позволить российские зенитные комплексы С-400.
В конце июля Вучич лично принимал участие в безвозмездной передаче сербскому государству российской техники: Сербия получила 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2. Выступая на официальной церемонии, он рассказал, что до конца года Россия отправит в страну еще 7 вертолетов и 10 танков.
В 2018 году Сербия получила из России истребители МиГ-29, танки, бронемашины, радиолокационные станции и вертолеты в рамках контрактов о модернизации своих вооруженных сил.