Сербия помечтала о российских С-400

Сербия бы очень хотела получить себе российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, но пока что не может себе этого позволить, заявил президент Сербии Александар Вучич. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Сербии сообщает ТАСС.

«Если бы у нас было два таких дивизиона, никто никогда не налетел бы на Сербию. Когда люди спрашивают, хотели бы мы [С-400], — хотели бы прямо сейчас, только если русские нам оставят [его]. По-другому мы не можем позволить себе С-400», — заявил Вучич после того, как посетил учения «Славянский щит — 2019» и увидел демонстрацию возможностей российской техники.

Он добавил, что этот ЗРК гарантирует народу страны, которая им владеет, «безопасность на поколения вперед» и выразил надежду на то, что однажды его государство сможет позволить себе такую технику.

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Днем ранее глава Сербии сообщил, что Белград купил, заказал и ожидает прибытия одного российского зенитного комплекса «Панцирь-С». Тогда же стало известно, что новейшие системы С-400 впервые участвуют в учениях за рубежом — их перебросили в Сербии и разместили на авиабазе Батайница.

В конце июля Вучич лично принимал участие в безвозмездной передаче сербскому государству российской техники: Сербия получила 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2. Выступая на официальной церемонии, он рассказал, что до конца года Россия отправит в страну еще 7 вертолетов и 10 танков.

В 1999 году авиация НАТО ударила по территории Югославии, в том числе — по Белграду, нынешней столице Сербии. В результате бомбардировок тогда погибли примерно 1700 мирных жителей, была окончена Косовская война. В 2008 году албанская Республика Косово объявила независимость от Сербии. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Регион остается спорным по сей день.

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