Сербия получит российские комплексы «Панцирь»

Сербия получит от России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия ЗРПК «Панцирь-С». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта», — сказал собеседник агентства. При этом другие детали не сообщаются.

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Самоходный ЗРПК наземного и морского базирования «Панцирь-С1» малого радиуса действия принят на вооружение в России в ноябре 2012 года. Используется для ближнего прикрытия как гражданских, так и военных объектов от современных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс может защищать от наземных и надводных угроз.

В 2018 году Сербия получила из России истребители МиГ-29, танки, бронемашины, радиолокационные станции и вертолеты в рамках контрактов о модернизации своих вооруженных сил.

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