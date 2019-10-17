Сербия получит российские комплексы «Панцирь»

Сербия получит от России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия ЗРПК «Панцирь-С». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта», — сказал собеседник агентства. При этом другие детали не сообщаются.
Самоходный ЗРПК наземного и морского базирования «Панцирь-С1» малого радиуса действия принят на вооружение в России в ноябре 2012 года. Используется для ближнего прикрытия как гражданских, так и военных объектов от современных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс может защищать от наземных и надводных угроз.
В 2018 году Сербия получила из России истребители МиГ-29, танки, бронемашины, радиолокационные станции и вертолеты в рамках контрактов о модернизации своих вооруженных сил.