Кремль ответил на вопрос об участии Польши в торжествах в честь 75-летия Победы

Российская сторона пока не передавала руководству Польши приглашение на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает ТАСС во вторник, 4 февраля.

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По его словам, в настоящий момент времени данный вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил о победе Варшавы в историческом споре с Россией относительно трактовки истории Второй мировой войны. В России не согласились с дипломатом.

В январе российский МИД заявил, что инициатива по восстановлению диалога между Россией и Польшей должна исходить от Варшавы, так как именно ее действия привели к сворачиванию нормального взаимодействия между странами.

Свое намерение приехать в российскую столицу на торжественные мероприятия 9 мая подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, а также Чехии. Приглашения также получили президенты Турции и США.

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