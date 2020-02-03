Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией. Свой комментарий она опубликовала в Facebook.
«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — считает Захарова.
Чапутович ранее заявил, что Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако ей этого не удалось. Кроме того, он отметил, что выступление российского лидера Владимира Путина в ходе его визита в Израиль по случаю Дня памяти жертв холокоста не отличалось «особым антипольским» характером.
Глава польского МИД считает, что теперь власти Польши должны наладить диалог с Россией. «Мы, в конце концов, соседи», — подчеркнул он».
В январе в российском МИД заявили, что инициатива по восстановлению диалога между Россией и Польшей должна исходить от Варшавы, так как именно ее действия привели к сворачиванию нормального взаимодействия между странами. Российская сторона ожидала от польских властей понимания необходимости «деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах подхода к истории».
В Польше считают, что Путин несправедливо записал страну в число государств, развязавших Вторую мировую войну, и попросили его воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».