В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках

В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции. Об этом в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается в его Telegram-канале.

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования», — сказал он.

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В интервью телеканалу он также рассказал, что подмосковные врачи уже получают положенные региональные и федеральные выплаты. Губернатор доложил, что медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно закупаются костюмы, наращивается выпуск масок.

Ранее Воробьев заявил, что Московская область вышла на плато по числу случаев заражения коронавирусом. «На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста [числа заражений] — это 5-7 процентов. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — сказал глава региона.

По последним данным, в Московской области выявлено 10 917 случаев заражения коронавирусом — 686 за минувшие сутки. Выздоровели 389 человек, умерли — 90.

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