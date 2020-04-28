Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте регионального правительства.

Отмечается, что ограничительные меры продлены до 11 мая включительно. Воробьев заявил, что они будут ослаблены тогда, когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад. «Но в ближайшее время просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил о необходимости продлить режим самоизоляции граждан до конца майских праздников. По его словам, ситуация с коронавирусом остается по-прежнему сложной.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта. С конца марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля власти ввели систему цифровых пропусков для передвижения на транспорте.

В Подмосковье за последние сутки выявлены 523 зараженных, их общее число приблизилось к десяти тысячам. Умерли 74 жителя, выздоровели 311.

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