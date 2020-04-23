Губернатор Подмосковья предрек еще более сложный период из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предрек в мае более сложный период в связи с распространением нового коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 23 апреля.

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«И в Москве, и в Московской области мы начали видеть снижение количества выявленных больных коронавирусом. Но вы все прекрасно понимаете, что жизнь сложней», — сказал он.

По его словам, есть еще разные симптомы ОРВИ, есть пациенты с пневмонией, и следует подготовиться к тому, что май может оказаться более сложным месяцем. «Этот сложный период мы с вами должны пройти», — подчеркнул глава региона.

Воробьев добавил, что режим самоизоляции начал давать первые положительные результаты.

Ранее губернатор поручил развернуть в ближайшее время в регионе около 11-12 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

23 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предрекла человечеству эпидемии болезней, которые были побеждены. По данным организации, в случае прекращения вакцинации вернутся корь и полиомиелит.

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