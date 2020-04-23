В массовом заражении коронавирусом в российской больнице обвинили медиков

В одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом. Об этом в своем Instagram -аккаунте сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, за сутки в учреждении было инфицировано 44 врача и пациента. Анализы на инфекцию взяты у всех общавшихся с зараженным. «Скорее всего, будут и другие подтвержденные случаи», — написал глава региона.

Текслер уточнил, что инцидент произошел в ходе оказания медицинской помощи «конкретному пациенту». В ходе проверки выявлены серьезные ошибки в действиях руководства клиники. Здание закрыто на карантин, областной Минздрав возьмет работу медучреждения под внешнее управление. В домах больных и контактных лиц пройдет дезинфекция.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 57 новых фактов заражения. Общее число жителей с COVID-19 составило 111.

Ранее в подмосковных Люберцах в больнице заразилось около 60 медиков. Работники стационара пожаловались на начальство в МВД, ФСБ и Следственный комитет. Медперсонал утверждал, что им выдали недостаточно масок и непригодные защитные костюмы, работа с потенциально инфицированными была выстроена неправильно, из-за чего возникла угроза для здоровья врачей и других пациентов.

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