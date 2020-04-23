Руководство российской клиники наказали за лечение медсестер в комнате для белья

Заведующая инфекционным отделением Дербентской городской больницы отстранена от должности после появления в сети видео с шестью заболевшими медсестрами, лежащими под капельницами в помещении для хранения белья. Об этом сообщил в своем Instagram глава Дербента Хизри Абакаров.

Помимо руководства наказаны инфекционист клиники и заместитель главврача по лечебной работе, они получили выговоры.

Мэр отметил, что женщины из ролика занимались самолечением после того, как почувствовали себя плохо. Они работали в отделении для пациентов с вирусными заболеваниями, но без коронавируса.

В региональном Минздраве «Интерфакс» заверили, что у сотрудниц российской больницы нет признаков вирусной пневмонии и других изменений, характерных для COVID-19. «У этих медсестер ОРВИ. Они прошли компьютерную томографию», — сказал представитель ведомства.

Сейчас женщины переведены в хорошие палаты в здании старого роддома, там организовано провизорное отделение, комнаты для проживания медперсонала. Корпус разделен на несколько отделений: для беременных, детей и отдельно для больных с подтвержденным коронавирусом.

По данным на утро 22 апреля, в Дагестане было 417 зараженных коронавирусной инфекцией. 11 человек умерло, 43 поправилось. Всего в России 58 тысяч инфицированных, большинство находится в Москве и области.

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