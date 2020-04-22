В российской больнице произошла вспышка коронавируса

В больнице Владивостока произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края, передает «Интерфакс».

«За минувшие сутки официально подтверждены 74 случая заболевания», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что во Владивостокской больнице №2 вирус подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

В числе заболевших — два ребенка возрастом 5 и 11 лет. Также коронавирусом заразилась беременная женщина. Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом. Ее состояние стабильное, удовлетворительное.

По данным пресс-службы, всего в Приморье выявлено 178 заразившихся. На лечении остаются 163 человека, из них восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

Ранее в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице произошла вспышка коронавируса. Более 50 пациентов и сотрудников больницы оказались заражены SARS-CoV-2. Разносчиком вируса стала одна из сотрудниц медучреждения, которая инфицировала других работников и пациентов.

Всего новым вирусом в России заразились 52 763 человека в 85 регионах, выздоровели 3873 пациента, а 456 человек умерли.

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