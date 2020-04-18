В российской психиатрической больнице выявили вспышку коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов, передает «Интерфакс».

Более 50 пациентов и сотрудников больницы оказались заражены SARS-CoV-2, еще около ста человек ожидают результатов анализов. «Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — пояснил Бузинов.

Разносчиком вируса стала одна из сотрудниц медучреждения, которая инфицировала других работников и пациентов. Также определен круг граждан, с которыми заразившаяся контактировала вне больницы. Все они помещены на домашнюю изоляцию.

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В настоящее время, здание, в котором выявлен очаг заражения, перепрофилируется. На одном из этажей откроют инфекционное отделение, на другом — обсерватор для тех, кто попал в круг контактов.

Ранее 18 апреля еще одно медучреждение закрыли на карантин. Несколько пациентов и контактных врачей больницы №1 Екатеринбурга госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы №40. Информации об их точном числе и состоянии пока нет.

Всего новым вирусом в России заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов. За сутки выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах.

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