Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. Об этом сообщил заведующий отделением Дмитрий Пташников в своем Instagram.

По его словам, в отделении лежат 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. «Да, вы не ослышались: все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 [сотрудников отделения клиники] на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов», — сказал врач.

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Пташников добавил, что тоже заразился. У него не было пневмонии, но несколько дней держалась повышенная температура. Он заявил, что никакие средства защиты не сработали, «даже самые современные», потому что врачи «закрыты в одном помещении с больными».

«Это такой парадокс: мы продолжаем работать, находясь на больничных, но в условиях карантина никто не может прийти извне, как никто и не может уйти отсюда», — сказал Пташников.

10 апреля НИИ имени Вредена закрылся на карантин, передает 78.ru. Внутри остались только пациенты и сотрудники.

Ранее сообщалось, что в больнице №1 в Екатеринбурге число заразившихся коронавирусом врачей и пациентов превысило 90. По предварительным данным, среди зараженных — 75 пациентов и 16 сотрудников больницы. Стационар закрыли на карантин, пациентов без инфекции планово выписывают.

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